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Діти після чотирьох років сидіння дома підуть в школу: нове укриття облаштували у Шевченківській громаді

Відремонтоване укриття у селищі Центральному. Фото: savED.Відремонтоване укриття у селищі Центральному. Фото: savED.

На Миколаївщині відкрили підземну школу у селищі Центральному Шевченківської громади. Тепер учні, які змушені були навчатися онлайн більше ніж чотири роки поспіль через пандемію та війну, зможуть відвідувати школу.

Про це повідомили у пресслужбі міжнародного благодійного фонду savED.

У 2022 році селище Центральне упродовж восьми місяців перебувало під російською окупацією.

Стан укриття до ремонту. Фото: savEDСтан укриття до ремонту. Фото: savED
Стан укриття до ремонту. Фото: savEDСтан укриття до ремонту. Фото: savED
Стан укриття до ремонту. Фото: savEDСтан укриття до ремонту. Фото: savED

«Через повномасштабну війну та пандемію школярі відвідували уроки онлайн більше чотирьох років поспіль. Це вплинуло й на успішність учнів, і на їхні навички комунікації й взаємодії одне з одним», — зазначили у фонді.

Тому для дітлахів облаштували підземну школу, аби вони могли навчатися офлайн, спілкуватися один з одним та мати безпечне дозвілля.

Відремонтоване укриття у селищі Центральному. Фото: savED.Відремонтоване укриття у селищі Центральному. Фото: savED.
Відремонтоване укриття у селищі Центральному. Фото: savED.Відремонтоване укриття у селищі Центральному. Фото: savED.

Зазначається, що ремонт і облаштування освітнього простору в укритті обійшлися у понад 5,5 мільйонів гривень. Кошти на це допомагали збирати міжнародні організації, а також волонтери у Нідерландах і навіть українські школярі закордоном.

«Зокрема, підліток Мілослав Ткач з однолітками, які вимушено евакуювалися у Велику Британію під час війни, нафандрейзили понад 10 тисяч фунтів серед небайдужих іноземців», — йдеться у повідомленні.

Так, 6 грудня, з нагоди відкриття навчального простору та до Дня Святого Миколая організували святкове дійство. Для дітей встановили ялинку, подарували подарунки та організували навчальні воркшопи і мотиваційні лекції.

Відремонтоване укриття у селищі Центральному. Фото: savED.Відремонтоване укриття у селищі Центральному. Фото: savED.
Відремонтоване укриття у селищі Центральному. Фото: savED.Відремонтоване укриття у селищі Центральному. Фото: savED.

Нагадаємо, що 7 грудня в одній із гімназій Миколаєва відкрили укриття. Тепер 250 учнів зможуть навчатися офлайн. 

savED — благодійний фонд, що займається відновленням доступу до освіти у громадах, що постраждали від війни.  Фонд працює у Чернігівській, Київській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській областях.

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