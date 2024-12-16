На дорогах Одещини встановлюють захисні паркани від снігових заметів

На Одещині влаштовують систему захисту від снігу. Фото Служба відновлення та розвитку інфраструктури.

На Одещині влаштовують систему захисту від снігу, щоб не було переметів на дорогах.

Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Для захисту від снігу на дорогах встановлюють снігоізолюючу споруди у виді сітки.

«Снігоізолюючі споруди — спеціальні захисні галереї, що використовують для захисту гірських доріг, снігопередувні паркани — застосовують в районах з інтенсивним снігопереносом та сильним вітром, який постійно віє під прямим кутом. Снігозахисні пристрої з полімерних сіток використовують при об’ємі снігоприносу до 75 м³/м», — йдеться у повідомленні.

Також у Службі автодоріг зауважили, що цілодобово працює аналітично-моніторинговий центр, який слідкує за ситуацією на дорогах та оперативно реагує.

На Одещині влаштовують систему захисту від снігу. Фото Служба відновлення та розвитку інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві створили міський штаб для координації робіт з ліквідації снігових заметів, ожеледиці та інших стихійних явищ.