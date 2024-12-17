  • вівторок

    17 грудня, 2024

  • 9.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 грудня , 2024 вівторок

  • Миколаїв • 9.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині планують фінансово допомагати молодим фахівцям, які приїдуть на деокуповані території

На Херсонщині планують виплачувати матеріальну допомогу молодим спеціалістам. Фото з відкритих джерелНа Херсонщині планують виплачувати матеріальну допомогу молодим спеціалістам. Фото: "Новинарня"

На Херсонщині планують виплачувати матеріальну допомогу молодим фахівцям, які повертаються працювати на деокуповану територію області.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін підписав розпорядження про створення робочої групи для розробки механізму таких виплат.

Очолив групу заступник голови Херсонської ОДА Володимир Клюцевський. До складу робочої групи увійшли переважно працівники Херсонської ОВА, всього 13 членів. Група має подати свої пропозиції начальнику Херсонської ОВА до 3 лютого 2025 року.

Скриншот розпорядження.Скриншот розпорядження.

Нагадаємо, що у Високопіллі на Херсонщині будівництво підземної школи майже на фінальній стадії.

Останні новини про: Херсон

У Херсоні скандальна фірма отримала ще один підряд на ремонт укриття за ₴16 млн
Росіяни атакували дронами Херсон: є загиблий
На Херсонщині будівництво підземної школи на завершальному етапі, — міністр освіти
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині у 2025 році хочуть реалізувати 151 інвестиційний проєкт на понад ₴30 млрд

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві на базі не працюючого ЖЕКу хочуть створити комунальне підприємство для утримання соціального житла

Олена Козубовська
новини

«Однозначно, відновлення житла», — в Департаменті ЖКГ Миколаєва назвали пріоритет роботи у 2025 році

Юлія Бойченко
новини

Святкова Одеса: як виглядає місто напередодні Нового року

Юлія Бойченко
новини

Зруйнований палац культури в Корабельному районі Миколаєва можна відновити, — УКС

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Херсон

На Херсонщині будівництво підземної школи на завершальному етапі, — міністр освіти
Росіяни атакували дронами Херсон: є загиблий
У Херсоні скандальна фірма отримала ще один підряд на ремонт укриття за ₴16 млн

«Однозначно, відновлення житла», — в Департаменті ЖКГ Миколаєва назвали пріоритет роботи у 2025 році

«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на різдвяно-новорічні свята, 2 з яких — до Одеси

2 години тому

Через дронову атаку на Миколаївщині пошкоджено будівлі

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні