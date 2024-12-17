На Херсонщині планують фінансово допомагати молодим фахівцям, які приїдуть на деокуповані території

На Херсонщині планують виплачувати матеріальну допомогу молодим спеціалістам. Фото: "Новинарня"

На Херсонщині планують виплачувати матеріальну допомогу молодим фахівцям, які повертаються працювати на деокуповану територію області.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін підписав розпорядження про створення робочої групи для розробки механізму таких виплат.

Очолив групу заступник голови Херсонської ОДА Володимир Клюцевський. До складу робочої групи увійшли переважно працівники Херсонської ОВА, всього 13 членів. Група має подати свої пропозиції начальнику Херсонської ОВА до 3 лютого 2025 року.

Скриншот розпорядження.

Нагадаємо, що у Високопіллі на Херсонщині будівництво підземної школи майже на фінальній стадії.