Миколаївська облрада проситиме місто звільнити лікарні від сплати земельного податку

Звільнення від земельного податку обласні комунальні лікарні. Архівне фото "МикВісті"

Депутати Миколаївської обласної ради звернуться до Миколаївської міської ради з проханням звільнити від земельного податку обласні комунальні лікарні, які розташовані на території міста.

Відповідний проєкт рішення мають розглянути депутати Миколаївської обласної ради на засіданні сесії.

В документі вказано, що війна та зменшення обсягу фінансування від Національної служби охорони здоров’я України вплинули на фінансову спроможність обласних закладів охорони здоров’я.

Крім того, від обстрілів пошкоджені 200 медичних закладів, у тому числі розташовані у Миколаєві, це — «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» та «Миколаївська обласна дитяча лікарня».

У зв’язку з тим, що органи місцевого самоврядування мають право встановлювати ставки плати за землю та пільги обласна рада просить розглянути питання про скасування плати для таких медзакладів:

Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради

Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня»

Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» Миколаївської обласної ради:

Комунальне некомерційне підприємство Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський обласний центр психічного здоров'я»

Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський обласний центр онкології»

Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

Філія «Центр інтегрованих послуг» Комунального некомерційного підприємства «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр»

Філія «Відділ інфекційних хвороб» Комунального некомерційного підприємства «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр»

Скриншот проєкту рішення Скриншот проєкту рішення Скриншот проєкту рішення

Нагадаємо, що у вересні у Миколаєві зменшили розмір ставки орендної плати з 3% до 1% за комунальну землю для забудовників та підприємців, які постраждали від війни.

Перед цим у травні 2024 року до редакції «МикВісті» звернулись миколаївські підприємці, які просили владу переглянути податкові ставки та знизити орендну плату за використання землі на 50% для можливості ведення торговельної діяльності. Крім того, до депутатів також звертались з проханням знизити оренду за землі, які використовує Міноборони.

У червні члени комісії міської ради з питань законності підтримали таку ініціативу. Управлінню фінансів надали доручення підготувати внесення змін у вже діючий проєкт рішення щодо визначення розміру ставок орендної плати за землю і внести зміни в частині заміни 3% на 1% для земель поточного будівництва.