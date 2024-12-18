Миколаївська облрада проситиме місто звільнити лікарні від сплати земельного податку
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- Альона Коханчук
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15:32, 18 грудня, 2024
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Депутати Миколаївської обласної ради звернуться до Миколаївської міської ради з проханням звільнити від земельного податку обласні комунальні лікарні, які розташовані на території міста.
Відповідний проєкт рішення мають розглянути депутати Миколаївської обласної ради на засіданні сесії.
В документі вказано, що війна та зменшення обсягу фінансування від Національної служби охорони здоров’я України вплинули на фінансову спроможність обласних закладів охорони здоров’я.
Крім того, від обстрілів пошкоджені 200 медичних закладів, у тому числі розташовані у Миколаєві, це — «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» та «Миколаївська обласна дитяча лікарня».
У зв’язку з тим, що органи місцевого самоврядування мають право встановлювати ставки плати за землю та пільги обласна рада просить розглянути питання про скасування плати для таких медзакладів:
- Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради
- Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня»
- Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» Миколаївської обласної ради:
- Комунальне некомерційне підприємство Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський обласний центр психічного здоров'я»
- Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський обласний центр онкології»
- Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
- Філія «Центр інтегрованих послуг» Комунального некомерційного підприємства «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр»
- Філія «Відділ інфекційних хвороб» Комунального некомерційного підприємства «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр»
Нагадаємо, що у вересні у Миколаєві зменшили розмір ставки орендної плати з 3% до 1% за комунальну землю для забудовників та підприємців, які постраждали від війни.
Перед цим у травні 2024 року до редакції «МикВісті» звернулись миколаївські підприємці, які просили владу переглянути податкові ставки та знизити орендну плату за використання землі на 50% для можливості ведення торговельної діяльності. Крім того, до депутатів також звертались з проханням знизити оренду за землі, які використовує Міноборони.
У червні члени комісії міської ради з питань законності підтримали таку ініціативу. Управлінню фінансів надали доручення підготувати внесення змін у вже діючий проєкт рішення щодо визначення розміру ставок орендної плати за землю і внести зміни в частині заміни 3% на 1% для земель поточного будівництва.
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