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З 1 січня росіяни перестануть платити пенсії українцям на окупованій частині Херсонщини

З 1 січня 2025 року Росія припинить виплату пенсій мешканцям тимчасово окупованих територій Херсонської област. Фото з відкритих джерелЗ 1 січня 2025 року Росія припинить виплату пенсій мешканцям тимчасово окупованих територій Херсонської області. Фото "Новинарня"

З 1 січня 2025 року Росія припинить виплату пенсій мешканцям тимчасово окупованих територій Херсонської області, які не мають російського паспорта.

Про це йдеться в указі окупаційного губернатора Володимира Сальдо.

Згідно з документом, право на отримання пенсій мають виключно громадяни Російської Федерації, що постійно проживають на території Херсонщини.

Виплату пенсій припинять іноземцям та особам без громадянства. Тим, хто не має російського паспорта і мешкає на територіях, окупованих після 1 вересня 2024 року, виплачуватимуть пенсію в розмірі 10 тисяч рублів ще один рік. Проте таких територій на Херсонщині немає.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині планують виплачувати матеріальну допомогу молодим фахівцям, які повертаються працювати на деокуповану територію області.

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