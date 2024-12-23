На Одещині прикордонники викрили українку, що намагалася потайки провезти майже 15 кг срібла

Прикордонники виявили українку з 15 кг срібла, фото: ДПСУ

На Одещині в пункті пропуску «Орлівка» прикордонники виявили партію срібних прикрас, яку намагалися незаконно ввезти в Україну.

Інцидент стався під час перевірки автобуса, що прямував з Туреччини до України, повідомили у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що 19-річна пасажирка приховала в своєму багажі срібні ювелірні вироби загальною вагою 14,5 кілограмів. Ці коштовності вона намагалася провезти через кордон приховавши це від митників.

На неї склали протокол за статтею 472 Митного кодексу України, що передбачає відповідальність за недекларування товарів комерційного призначення. Виявлені прикраси були вилучені до ухвалення рішення судом.

Прикордонники виявили українку з 15 кг срібла, фото: ДПСУ Прикордонники виявили українку з 15 кг срібла, фото: ДПСУ

Раніше повідомляли, що українські митники вилучили у жінки два нових iPhone 16 серії, яка в нелегальний спосіб хотіла їх провезти з Румунії.