Жителі Херсонщини отримали медичну допомогу від лікарів-волонтерів
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- Даріна Мельничук
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21:33, 23 грудня, 2024
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Минулого тижня майже 300 мешканців Херсонської області звернулись за медичною допомогою до лікарів-волонтерів.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що медики «Мобільних клінік Херсонщини» працювали у Нововознесенському, Високопіллі, Незламному, Тополиному та Малій Шестірні.
«Місцеві жителі звертались за безоплатними консультаціями до сімейного лікаря, невролога, офтальмолога, ендокринолога та кардіолога», — йдеться у повідомленні.
Крім цього, спеціалісти робили кардіограми, а також проводили УЗД органів та лабораторні дослідження. За необхідності людям надавали ліки та окуляри.
Нагадаємо, 840 жителів Херсонщини отримають майже 3 мільйони гривень на лікування.
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