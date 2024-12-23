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Жителі Херсонщини отримали медичну допомогу від лікарів-волонтерів

Херсонщини отримали медичну допомогу від лікарів-волонтерів. Фото: Херсонська ОВАМешканці Херсонщини отримали медичну допомогу від лікарів-волонтерів. Фото: Херсонська ОВА

Минулого тижня майже 300 мешканців Херсонської області звернулись за медичною допомогою до лікарів-волонтерів.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що медики «Мобільних клінік Херсонщини» працювали у Нововознесенському, Високопіллі, Незламному, Тополиному та Малій Шестірні.

«Місцеві жителі звертались за безоплатними консультаціями до сімейного лікаря, невролога, офтальмолога, ендокринолога та кардіолога», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, спеціалісти робили кардіограми, а також проводили УЗД органів та лабораторні дослідження. За необхідності людям надавали ліки та окуляри.

Мешканці Херсонщини отримали медичну допомогу від лікарів-волонтерів. Фото: Херсонська ОВАМешканці Херсонщини отримали медичну допомогу від лікарів-волонтерів. Фото: Херсонська ОВА
Мешканці Херсонщини отримали медичну допомогу від лікарів-волонтерів. Фото: Херсонська ОВАМешканці Херсонщини отримали медичну допомогу від лікарів-волонтерів. Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, 840 жителів Херсонщини отримають майже 3 мільйони гривень на лікування.

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