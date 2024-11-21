  • четвер

    21 листопада, 2024

  • 2.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 21 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 2.1° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Понад 800 мешканців Херсонщини отримають ₴3 млн допомоги на лікування

омісія з питань надання одноразової матеріальної допомоги, фото: Херсонська ОВАКомісія з питань надання одноразової матеріальної допомоги, фото: Херсонська ОВА

840 жителів Херсонщини отримають матеріальну допомогу з обласного бюджету на загальну суму майже 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що грошову підтримку виділили для лікування, допомоги пораненим мирним мешканцям, а також на підтримку родин загиблих військових.

«Майже три мільйони гривень грошової допомоги отримають жителі Херсонщини. Комісія з питань надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям області розглянула понад 840 заяв від жителів, які потребують лікування, поранених цивільних та родин загиблих військовослужбовців. Їм призначили виплати. Компенсації жителі Херсонщини отримуватимуть і надалі», — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, російські війська атакували Берислав Херсонської області з БпЛА. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік. Також російські війська минулої доби, 20 листопада, обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 10 поранено, серед них дитина. 

Останні новини про: Війна в Україні

Путін пригрозив ударами по військових об'єктах країн-партнерів України
Спробував розпиляти артснаряд: на Миколаївщині чоловік потрапив в лікарню
«Законне право України»: Зеленський відповів Путіну щодо застосування далекобійної зброї
Реклама

Читайте також:

новини

У Первомайську планують затвердити Стратегію розвитку до 2027 року: на її реалізацію треба понад ₴6 млрд

Олена Козубовська
новини

Через місяць після обшуків голові Миколаївської МСЕК оголосили про підозру

Аліса Мелік-Адамян
новини

У ТЦК та поліції відповіли на скарги омбудсману щодо мобілізації у Миколаєві

Олена Козубовська
новини

Сєнкевич заявив, що навесні у Миколаєві планують переобрати директора водоканалу

Олена Козубовська
новини

Центральний суд Миколаєва тимчасово припиняє роботу через загрозу безпеці

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

«Законне право України»: Зеленський відповів Путіну щодо застосування далекобійної зброї
Спробував розпиляти артснаряд: на Миколаївщині чоловік потрапив в лікарню
Путін пригрозив ударами по військових об'єктах країн-партнерів України

Графік відключень світла у Миколаєві та області 22 листопада

У Миколаєві сухе дерево впало на дах будинку — жителі рік просили комунальників прибрати його

На Миколаївщині планують за ₴31,5 млн збудувати укриття в одному з ліцеїв