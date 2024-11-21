Понад 800 мешканців Херсонщини отримають ₴3 млн допомоги на лікування

Комісія з питань надання одноразової матеріальної допомоги, фото: Херсонська ОВА

840 жителів Херсонщини отримають матеріальну допомогу з обласного бюджету на загальну суму майже 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що грошову підтримку виділили для лікування, допомоги пораненим мирним мешканцям, а також на підтримку родин загиблих військових.

«Майже три мільйони гривень грошової допомоги отримають жителі Херсонщини. Комісія з питань надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям області розглянула понад 840 заяв від жителів, які потребують лікування, поранених цивільних та родин загиблих військовослужбовців. Їм призначили виплати. Компенсації жителі Херсонщини отримуватимуть і надалі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, російські війська атакували Берислав Херсонської області з БпЛА. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік. Також російські війська минулої доби, 20 листопада, обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 10 поранено, серед них дитина.