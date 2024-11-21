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Росіяни атакували Херсонщину з безпілотника: постраждав чоловік

Сьогодні, 21 листопада, російські війська атакували Берислав Херсонської області з БпЛА. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

«Близько 16:00 окупанти атакували Берислав з БпЛА. Через скидання вибухівки з дрона 44-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення голови та тазу. Бригада швидкої доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська минулої доби, 20 листопада, обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 10 поранено, серед них дитина. 

 

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