Росіяни атакували Херсонщину з безпілотника: постраждав чоловік

Сьогодні, 21 листопада, російські війська атакували Берислав Херсонської області з БпЛА. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

«Близько 16:00 окупанти атакували Берислав з БпЛА. Через скидання вибухівки з дрона 44-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення голови та тазу. Бригада швидкої доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги», — йдеться у повідомленні.