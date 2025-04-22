Путін визнав удари по цивільних обʼєктах у Сумах і Кривому Розі, назвавши їх «відплатою»

Володимир Путін, фото: GETTY IMAGES

Президент Росії Володимир Путін визнав, що російська армія завдає ударів по цивільних об’єктах в Україні. За його словами, причиною є нібито використання цих об’єктів українськими військовими.

Про це повідомило російське державне агентство ТАСС.

Серед іншого Путін згадав про удар по конгрес-центру Сумського державного університету, який стався 13 квітня — у Вербну неділю. Внаслідок атаки загинули 35 людей, серед них — двоє дітей.

За словами президента Росії, в цій будівлі відбувалося нагородження військовослужбовців, які, за його твердженням, брали участь у злочинах на території Курської області.

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— Цивільний це об’єкт? Цивільний. Але там відбувалося нагородження тих, хто вчинив злочини в Курській області — і підрозділів ЗСУ, і націоналістів. І це ті люди, яких ми вважаємо злочинцями, які мали отримати заслужену відплату за скоєне, — заявив він.

Володимир Путін також заявив, що на території сільськогосподарського підприємства в Одеській області, куди завдала удару російська армія, Україна начебто планувала створити виробництво нової ракетної системи.

Окремо глава держави згадав про удар по ресторану, не уточнивши локацію та дату. Ймовірно, йдеться про атаку в Кривому Розі 4 квітня, коли російська ракета влучила в центр житлового мікрорайону, внаслідок чого загинули 20 людей, з яких дев’ятеро — діти. Путін виправдав цей удар тим, що, за його словами, у таких закладах представники українських силових структур проводять наради та святкування.

Між тим телеканал France 24 оприлюднив відео з камер спостереження в ресторані у Кривому Розі, де зафіксовано, що в момент удару в закладі не перебували військові.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про пропозицію до Росії щодо припинення обстрілів цивільної інфраструктури із застосуванням ракет і дронів щонайменше на 30 днів із можливістю продовження. Путін заявив, що готовий розглянути цю ініціативу.