Мер Конотопа звинуватив голову Сумської ОВА в організації зібрання військових у центрі Сум перед ракетним ударом РФ

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін, скриншот з його відеозвернення

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що голова Сумської ОВА Володимир Артюх організував у Сумах ранкову церемонію нагородження 117-ї бригади.

За його словами, під час ракетного удару військові перебували в укритті, тоді як постраждали виключно цивільні.

«Голова обласної військової адміністрації Сумської області, радянський генерал Артюх посприяв виправдати їм їхню терористичну атаку, геноцидну атаку на нас, українців. Він організував сьогодні тут вручення грамоти медалі нашим хлопцям героям зі 117 бригади. Вже всі про це говорять, всі пишуть – вже не є таємниця. І це неправда що тут нічого не було. Слава Богу, ніхто з військових не постраждав, вони були всі в укритті. Але ж кацапи були «касеткою», спеціально, щоб було як можна більше жертв. І це було зроблено навмисно, щоб нібито виправдати свою, так би мовити, цю терористичну агресію, що ніби там же ж військові зібралися», – сказав він.

Як відомо, міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха у відповідальності за російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули мирні мешканці, зокрема діти.

У відеозверненні, опублікованому 13 квітня, Семеніхін висловив обурення діями обласного керівництва та заявив, що вимагає публічних вибачень від Артюха й закликав його скласти повноваження. Також мер звернувся до начальника СБУ в Сумській області Олега Красношапки, вимагаючи відставки і з його боку.

Удар по Сумах 13 квітня: що відомо?

Вранці 13 квітня Росія завдала ракетного удару по Сумах. 0 10:52 виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзарь повідомив, що внаслідок атаки є багато загиблих.

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Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський відразу відреагував на удар російської балістики по Сумах.

Згодом пресслужба Сумської міської ради повідомила, що РФ атакувала цивільну інфраструктуру міста.

Станом на 14:10 було відомо про те, що загинули 32 людини, з них двоє дітей.

Згодом міська рада повідомила, що 14, 15 та 16 квітня оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ.