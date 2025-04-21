Завтра Україна буде однією з найтепліших країн Європи: прогноз синоптиків
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- Даріна Мельничук
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22:33, 21 квітня, 2025
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У вівторок, 22 квітня, Україна буде однією з найтепліших країн Європи, однак уже незабаром в країні очікується похолодання.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
«Завтра, у вівторок, Україна буде однією з найтепліших країн Європи — протягом дня очікується від +20 до +26 градусів. У нічні години ще буде прохолодно», — розповіла вона.
За її словами, дощі 22 квітня ймовірні в Криму, на південному сході, в Закарпатті та навколо Карпат, а більша частина території залишиться сухою та сонячною.
Також Наталка Діденко попередила, що 26 квітня наблизиться холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та зниження температури повітря — до +12…+18 градусів, окрім півдня та сходу.
У неділю, 27 квітня, атмосферні фронти витіснить з України антициклон, тож буде переважно сухо, місцями сонячно, проте прохолодно.
Нагадаємо, в Миколаївській області 22 квітня прогнозують спекотну погоду. Синоптики попереджають про високі ризики пожеж, особливо на відкритих територіях.
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