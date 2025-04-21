Завтра Україна буде однією з найтепліших країн Європи: прогноз синоптиків

Один з пляжів у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

У вівторок, 22 квітня, Україна буде однією з найтепліших країн Європи, однак уже незабаром в країні очікується похолодання.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

«Завтра, у вівторок, Україна буде однією з найтепліших країн Європи — протягом дня очікується від +20 до +26 градусів. У нічні години ще буде прохолодно», — розповіла вона.

За її словами, дощі 22 квітня ймовірні в Криму, на південному сході, в Закарпатті та навколо Карпат, а більша частина території залишиться сухою та сонячною.

Також Наталка Діденко попередила, що 26 квітня наблизиться холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та зниження температури повітря — до +12…+18 градусів, окрім півдня та сходу.

У неділю, 27 квітня, атмосферні фронти витіснить з України антициклон, тож буде переважно сухо, місцями сонячно, проте прохолодно.

Нагадаємо, в Миколаївській області 22 квітня прогнозують спекотну погоду. Синоптики попереджають про високі ризики пожеж, особливо на відкритих територіях.