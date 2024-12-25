В Одеському онкоцентрі встановили новий апарат для лікування раку

Лінійний прискорювач, який встановили в Одеському регіональному онкоцентрі. Фото: Суспільне Одеса

В Одеському регіональному клінічному онкоцентрі встановили новий апарат для променевого лікування онкологічних захворювань. Для пацієнтів з усієї України лікування безкоштовне.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр вперше за 30 років отримав новий державний лінійний прискорювач Elekta Harmony для боротьби з онкологічними захворюваннями. На території відремонтованого радіологічного відділення апарат безкоштовно надаватиме допомогу в лікуванні раку пацієнтам не тільки з Одещини, а й інших регіонів України», — написав він.

Генеральна директорка КНП «Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр» Ольга Покітко розповіла Суспільному, що вартість одного такого апарата становить 39 мільйонів гривень, міністерство охорони здоров’я закупило 15 таких пристроїв для різних регіонів країни.

Лінійний прискорювач, який встановили в Одеському регіональному онкоцентрі. Фото: Олег Кіпер Лінійний прискорювач, який встановили в Одеському регіональному онкоцентрі. Фото: Олег Кіпер Лінійний прискорювач, який встановили в Одеському регіональному онкоцентрі. Фото: Олег Кіпер

За її словами, для кожної установки необхідні спеціальні умови, зокрема обладнати бункер, який захищає від іонізуючого випромінювання. Повну реконструкцію приміщень для нового апарата онкоцентр здійснив за власні кошти. Також додатково були придбані комплекси дозиметричного обладнання та два комплекти фіксуючих засобів у рамках програми «Здоров'я Одещини».

«Це обладнання високоточне, краще за старе тим, що воно максимально точно лікує пухлини — первинні та метастази. Для надання такої послуги працює ціла команда, яка складається не тільки з лікаря-радіолога, але й з лікаря-рентгенолога, рентген-лаборанта, медичного фізика, радіотерапевтичного лаборанта. Це дуже складна спеціалізація. Ми вирощуємо наших спеціалістів і запрошуємо з інших регіонів, якщо є така можливість та формуємо команду, яка працює тільки на благо нашого пацієнта», — розповіла лікарка.

Зазначається, що апарат запрацює, коли спеціалісти, які необхідні для його обслуговування, завершать налагодження та навчання персоналу.

Раніше повідомлялось, що ЮНІСЕФ за підтримки ЄС та уряду Японії передав майже 700 сучасних холодильників для зберігання вакцин у вісім прифронтових областей України, серед яких і Миколаївщина.