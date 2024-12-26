Одеський суд зобов'язав обвинуваченого у шахрайстві прочитати книги Жадана та Сковороди

Одеський суд зобов'язав обвинуваченого у шахрайстві прочитати книги Фото з сайту krasnevikno.

В Одесі суд призначив покарання за шахрайство для військового — читання книг.

Про це йдеться у вироку Малиновського районного суду Одеси від 20 грудня.

За даними вироку, власник інтернет-магазину з продажу гелевих кульок, отримав замовлення на 25 тисяч 600 гривень. Після перерахунку коштів на картку, чоловік не надіслав товар. Гроші витратив на власний розсуд. Згодом підсудного мобілізували. Наразі він проходить військову службу.

Військового визнали винним та призначили йому покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду, що передбачає застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції.

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Чоловіка зобов’язали виплатити 25 тисяч 600 гривень матеріальної шкоди. Також суд зобов’язав військового прочитати три криги.

Перша книга «Грубий зошит» Аготи Крістоф. У рішенні суду вказано: «Ця книга здатна розсіяти багато поганих думок, а насправді, упереджень, про безнадійне становище або відчай за власне життя, оскільки завжди в історії є приклади набагато гірших подій, оглядаючи які, більш тверезо дивишся на сьогодення».

Також чоловік має прочитати «Інтернат» Сергія Жадана.

««Жив так, ніби коїв тяжкий злочин безпосередньо на очах потенційного свідка, який свідчитиме потім безжалісно й холоднокровно, не забувши жодної деталі, не пропустивши жодного епізоду». Такими красномовними словами, автор показує ставлення однієї людини до іншої. То чи не нагадує такий вислів деякі епізоди життя у кожного з нас?», — йдеться у документі.

Третьою книгою, яку має прочитати чоловік стала «Розмова п’яти подорожніх про істинне щастя в житті» Григорія Сковороди.

«Читання такої літератури, на мій погляд, повинно відволікти людину від злих думок і зосередити на справжньому житті на категоріях добра і зла. І якщо бути дуже уважним до деталей, то можливо побачити і жагу до прекрасного, а поряд, і прояви любові до людей. І справді, чутливість ніколи не має шансів перед добротою, почуття честі не підміниться на самолюбство або марнославство, а відчуття обов`язку буде не досяжним для вічних – користі та зручності»», — йдеться у документі.

Нагадаємо, що в Миколаївській області протягом 8 місяців 2024 року правоохоронці зареєстрували 1957 шахрайств, це на 16% менше ніж за аналогічний період 2023 року (2326 правопорушень).