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Миколаїв отримав техніку для майбутнього заводу з переробки будівельного сміття

Миколаєву передали техніку з переробки будівельного сміття. Скриншот з відео Олександра СєнкевичаМиколаєву передали техніку з переробки будівельного сміття. Скриншот з відео Олександра Сєнкевича

Миколаєву передали партію техніки для комплектування майбутнього заводу з переробки будівельного сміття, яке залишається після руйнувань внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Він зазначив, що допомогу передали від Японської агенції міжнародного співробітництва та народу Японії. Подібна техніка сортує фракції інертних матеріалів.

«Цей тромель є частиною великого комплексу, його функція полягає в тому, щоб сортувати фракції інертних матеріалів. Він буде управлятися нашим комунальним підприємством «Експлуатаційне лінійне управління автодорігавтодоріг», — сказав мер.

Миколаєву передали техніку з переробки будівельного сміття. Скриншот з відео Олександра СєнкевичаМиколаєву передали техніку з переробки будівельного сміття. Скриншот з відео Олександра Сєнкевича
Миколаєву передали техніку з переробки будівельного сміття. Скриншот з відео Олександра СєнкевичаМиколаєву передали техніку з переробки будівельного сміття. Скриншот з відео Олександра Сєнкевича

Нагадаємо, у травні 2024 року міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що японська компанія JICA планує збудувати завод з переробки будівельного сміття в Миколаєві. Тоді ж місто отримало від партнерів першу техніку на 1 мільйон гривень.

Пізніше Програма розвитку ООН в Україні також взяла на себе технічне забезпечення та надала частину необхідного обладнання для створення станції сортування та переробки відходів, зокрема екскаватори та дробарки.

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