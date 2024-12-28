Російські військові почали частіше дезертирувати у Херсонській області
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- Володимир Коваль
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9:20, 28 грудня, 2024
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На тимчасово окупованих територіях Херсонської області фіксується масове дезертирство серед російський військових.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що для пошуку дезертирів в регіон прибули додаткові сили росгвардії, які виконують роль загороджувальних загонів.
Також повідомляється, що ворог розселяє окупантів вздовж лінії берега Дніпра в порожні помешкання українців, а також захоплені гуртожитки. Для цього місцева окупаційна адміністрація складає списки відповідних приміщень під заселення.
Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року Росія припинить виплату пенсій мешканцям тимчасово окупованих територій Херсонської області, які не мають російського паспорта.
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