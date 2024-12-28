Російські військові почали частіше дезертирувати у Херсонській області. Фото: Суспільне Херсон

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області фіксується масове дезертирство серед російський військових.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що для пошуку дезертирів в регіон прибули додаткові сили росгвардії, які виконують роль загороджувальних загонів.

Також повідомляється, що ворог розселяє окупантів вздовж лінії берега Дніпра в порожні помешкання українців, а також захоплені гуртожитки. Для цього місцева окупаційна адміністрація складає списки відповідних приміщень під заселення.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року Росія припинить виплату пенсій мешканцям тимчасово окупованих територій Херсонської області, які не мають російського паспорта.