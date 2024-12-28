За 2024 рік Росія втратила 421 тисячу військових на війні з Україною
-
- Володимир Коваль
-
•
-
18:18, 28 грудня, 2024
-
За інформацією Збройних Сил України, російські загарбники зазнали втрат у понад 421 тисячу осіб убитими та пораненими.
Про це Олександр Сирський повідомив у Фейсбук.
«Відпочатку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну», — повідомив Олександр Сирський.
Зазначається, що загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових.
Нагадаємо, що військове командування планує збільшити термін базової загальновійськової підготовки до 2 місяців.
Раніше головнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ) наказав кожному командиру бригади сформувати штатний підрозділ рекрутингу.
Також повідомлялось, що з наступного року всі чоловіки віком від 18 до 25 років мають пройти обовʼязкову військову підготовку.
Останні новини про: Війна в Україні