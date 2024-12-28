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За 2024 рік Росія втратила 421 тисячу військових на війні з Україною

Головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото: REUTERSГоловком ЗСУ Олександр Сирський. Фото: REUTERS

За інформацією Збройних Сил України, російські загарбники зазнали втрат у понад 421 тисячу осіб убитими та пораненими.

Про це Олександр Сирський повідомив у Фейсбук.

«Відпочатку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну», — повідомив Олександр Сирський.

Зазначається, що загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових.

Нагадаємо, що військове командування планує збільшити термін базової загальновійськової підготовки до 2 місяців.

Раніше головнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ) наказав кожному командиру бригади сформувати штатний підрозділ рекрутингу.

Також повідомлялось, що з наступного року всі чоловіки віком від 18 до 25 років мають пройти обовʼязкову військову підготовку. 

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