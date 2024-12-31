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В новорічну ніч населення Землі сягне більше 8 млрд людей

Діти на головні площі Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»Діти на головні площі Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»

У 2024 році населення планети збільшилося на понад 71 мільйон людей, і на Новий рік становитиме 8,09 мільярда. 

Як повідомляє Associated Press із посиланням на Бюро перепису населення США, зростання дещо сповільнилося порівняно з попереднім роком. У 2023 році кількість людей на планеті зросла на 75 мільйонів.

Згідно з прогнозами, у січні 2025 року на Землі щосекунди відбуватиметься 4,2 народження та 2 смерті.

Раніше повідомлялось, що населення Миколаєва станом на кінець 2024 року збільшилося на 63 тисячі людей порівняно з минулим роком.

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