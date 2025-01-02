На Одещині курсуватимуть модернізовані електропоїзди

«Укрзалізниця» відремонтувала електропоїзд на власних потужностях. Архівне фото «МикВісті»

«Укрзалізниця» відремонтувала електропоїзд на власних потужностях. Завдяки цьому на маршрутах Одеса — Кароліно-Бугаз та Одеса — Роздільна їздитимуть тільки модернізовані потяги.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Вказується, що поїзд обладнаний усім необхідним для комфортних та безпечних подорожей:

пандусами;

інклюзивними вбиральнями та спеціальними місцями для осіб з інвалідністю;

навігацією шрифтом Брайля;

кріпленнями для велосипедів;

портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.

Раніше у грудні Укрзалізниця вже випустила два модернізовані електропоїзди. Це 10-й капітально відновлений електропоїзд у 2024 році і 36-й — з початку повномасштабного вторгнення.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» тестує повноцінні гарячі обіди на найдовших рейсах.