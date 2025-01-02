На Одещині курсуватимуть модернізовані електропоїзди
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- Альона Коханчук
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11:24, 02 січня, 2025
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«Укрзалізниця» відремонтувала електропоїзд на власних потужностях. Завдяки цьому на маршрутах Одеса — Кароліно-Бугаз та Одеса — Роздільна їздитимуть тільки модернізовані потяги.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Вказується, що поїзд обладнаний усім необхідним для комфортних та безпечних подорожей:
- пандусами;
- інклюзивними вбиральнями та спеціальними місцями для осіб з інвалідністю;
- навігацією шрифтом Брайля;
- кріпленнями для велосипедів;
- портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.
Раніше у грудні Укрзалізниця вже випустила два модернізовані електропоїзди. Це 10-й капітально відновлений електропоїзд у 2024 році і 36-й — з початку повномасштабного вторгнення.
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» тестує повноцінні гарячі обіди на найдовших рейсах.
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