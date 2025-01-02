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На Одещині курсуватимуть модернізовані електропоїзди

«Укрзалізниця» відремонтувала електропоїзд на власних потужностях. Архівне фото «МикВісті»«Укрзалізниця» відремонтувала електропоїзд на власних потужностях. Архівне фото «МикВісті»

«Укрзалізниця» відремонтувала електропоїзд на власних потужностях. Завдяки цьому на маршрутах Одеса — Кароліно-Бугаз та Одеса — Роздільна їздитимуть тільки модернізовані потяги.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Вказується, що поїзд обладнаний усім необхідним для комфортних та безпечних подорожей:

  • пандусами;
  • інклюзивними вбиральнями та спеціальними місцями для осіб з інвалідністю;
  • навігацією шрифтом Брайля;
  • кріпленнями для велосипедів;
  • портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.

Раніше у грудні Укрзалізниця вже випустила два модернізовані електропоїзди. Це 10-й капітально відновлений електропоїзд у 2024 році і 36-й — з початку повномасштабного вторгнення.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» тестує повноцінні гарячі обіди на найдовших рейсах.

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