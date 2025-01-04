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Рівень інфляції на Миколаївщині торік становив 9,9% — це найвищий показник по Україні

Вулиця Соборна у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»Вулиця Соборна у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

Миколаївщина стала лідером серед регіонів України за рівнем інфляції у 2024 році, який склав 9,9%. 

Такі дані наводить аналітичний портал «Слово і діло».

Серед інших рекордів 2024 року: у Херсонській області зафіксована найнижча оренда житла – всього 2,9 тисячі гривень за однокімнатну квартиру, а на Одещині зібрали найбільший урожай пшениці – 2 мільйони 801,6 тисяч тонн.

— «Слово і діло» вже багато років збирає рекорди кожної області за підсумками року. Це може бути найвища середня зарплата, рекордна кількість прийнятого в експлуатацію житла, найменша кількість ДТП чи успіхи у сільському господарстві, – зазначається у повідомлені.

Рекорди областей України 2024. Аналітика: «Слово і діло»Рекорди областей України 2024. Аналітика: «Слово і діло»

Раніше, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім озвучив план відновлення економіки регіону після завершення повномасштабної війни. Зокрема, на території області планують відкрити 60 великих підприємств, які працюватимуть на базі технопарків. Один з них, розраховує очільник ОВА, може відкритися вже у 2025 році.

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