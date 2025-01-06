В Одесі відкрили Центр підтримки переселенців з Херсонщини
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- Марія Хаміцевич
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10:00, 06 січня, 2025
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У понеділок, 6 січня, в Одесі відкриється Центр підтримки внутрішньо переміщених осіб Новокаховської громади Херсонщини.
Про це пише Новокаховська міська військова адміністрація.
Центр знаходиться за адресою: вулиця Водопровідна 1А (біля Старосінного автовокзалу). Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00.
У центрі будуть доступні послуги спеціалістів:
• ЦНАП (вівторок та четвер з 10:00 до 15:00);
• Відділ реєстрації (понеділок та середа з 10:00 до 15:00).
Також у центрі ВПО можна буде скористатись безоплатними послугами з використання ноутбуків та друкування документів.
За додатковою інформацією можна звертатися на «гарячу лінію» 0 800 335 180.
Раніше розповідалось, що в Одесі вже понад рік працює кондитерський цех переселенки з Херсона Аліни Шаповал. Підприємниця виготовляє французькі десерти для кав’ярень, а цех відкрила залучивши грантові кошти.
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