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В Одесі відкрили Центр підтримки переселенців з Херсонщини

В Одесі відкрили Центр підтримки переселенцям з Херсонщини, фото: sud.uaВ Одесі відкрили Центр підтримки переселенцям з Херсонщини, фото: sud.ua

У понеділок, 6 січня, в Одесі відкриється Центр підтримки внутрішньо переміщених осіб Новокаховської громади Херсонщини.

Про це пише Новокаховська міська військова адміністрація.

Центр знаходиться за адресою: вулиця Водопровідна 1А (біля Старосінного автовокзалу). Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00.

У центрі будуть доступні послуги спеціалістів:

• ЦНАП (вівторок та четвер з 10:00 до 15:00);

• Відділ реєстрації (понеділок та середа з 10:00 до 15:00).

Також у центрі ВПО можна буде скористатись безоплатними послугами з використання ноутбуків та друкування документів.

За додатковою інформацією можна звертатися на «гарячу лінію» 0 800 335 180.

Раніше розповідалось, що в Одесі вже понад рік працює кондитерський цех переселенки з Херсона Аліни Шаповал. Підприємниця виготовляє французькі десерти для кав’ярень, а цех відкрила залучивши грантові кошти.

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