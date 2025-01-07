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Дунайське пароплавство з Одещини розпочало поставки залізної руди до Сербії

Дунайське пароплавство з Одещини розпочало поставки залізної руди до Сербії, фото: Facebook, Дмитро МоскаленкоДунайське пароплавство з Одещини розпочало поставки залізної руди до Сербії, фото: Facebook, Дмитро Москаленко

Українське Дунайське пароплавство (УДП) з головним офісом в Ізмаїлі Одеської області розпочало перевезення залізорудної сировини з України до Сербії. 

Про це повідомив генеральний директор пароплавства Дмитро Москаленко.

Перший цього року караван у складі буксира Kapitan Antypov та п’яти барж вирушив із вантажем майже 10 тисяч тонн.

Слід зазначити, що новий контракт передбачає обсяги, на 30% більші за минулорічні, із можливістю подальшого їх збільшення.

За словами Дмитра Москаленка, це важливий крок, який демонструє переваги прямої співпраці без залучення посередників.

«Колись УДП працювало через іноземних посередників, що дозволяло акумулювати прибутки на приватних рахунках за кордоном. Ми змінили правила гри. Тепер усі контракти прямі та прозорі. Про це знають усі на Дунаї», — підкреслив він.

Ключовою перевагою для партнерів стала модернізація флоту УДП, яка гарантує дотримання графіків поставок і відповідає європейським екологічним стандартам. Зменшення викидів вуглецю є важливою умовою для реалізації металургійної продукції на європейських ринках.

«Модернізований флот — це не лише економія, а й імідж, який має велике значення для міжнародних компаній. Більше сучасних суден означає більше контрактів, вищу рентабельність і кращі перспективи для розвитку УДП», — додав керівник пароплавства.

Раніше також повідомлялось, що Фонд держмайна України виставив на аукціон Чорноморський рибний порт. До складу комплексу входить наливний танкер «Восточний», що базується у Миколаївському торговельному порту.

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