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Фонд держмайна виставив на аукціон Чорноморський рибний порт: один із танкерів базується у Миколаєві

Танкер «Восточний», що базується у Миколаївському торговельному порту. Фото: vesselfinderТанкер «Восточний», що базується у Миколаївському торговельному порту. Фото: vesselfinder

Фонд державного майна України оголосив про аукціон з приватизації майна державного підприємства «Морська адміністрація Чорноморського рибного порту». До складу комплексу входить наливний танкер «Восточний», що базується у Миколаївському торговельному порту.

Про це свідчать дані системи Прозорро.Продажі

Аукціон відбудеться 15 січня 2025 року, а стартова ціна лота складає 4,7 мільйона гривень без ПДВ.

До складу майнового комплексу також входять танкер «Южний» (1984 року випуску, знаходиться в селі Бурлача Балка, Одеська область), патрульний катер «Садко-2» (2000 року, Одеська область) та автомобіль Hyundai H-1 (2013 року). Нерухомого майна у складі комплексу немає.

Станом на вересень 2023 року підприємство фактично припинило діяльність. Усі працівники, крім одного керівника, звільнилися через втрату доходів.

Загальна кредиторська заборгованість підприємства на 30 вересня 2024 року складає 2,88 мільйона гривень, з яких 1,18 мільйона гривень – борги із заробітної плати, 735,2 тисячі гривень – заборгованість перед бюджетом, решта – інші борги. Також серед в основних зобов'язаннях підприємства є оплата 45 тисяч гривень в місяць за відстій танкера «Южний» на причалі в селі Бурлача Балка. 

Переможець аукціону зобов’язаний погасити борги підприємства, забезпечити збереження робочого місця для працівника протягом шести місяців після придбання, а також дотримуватися екологічних норм.

Зазначається, що ДП «Морська адміністрація Чорноморського рибного порту» не здійснює викидів чи утворення відходів.

Нагадаємо, що з 26 листопада на Миколаївщині стартували перші аукціони з суборенди державних сільськогосподарських земель. 

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