Обговорили питання відновлення: військове командування зустрілося з миколаївськими морпіхами після звільнення з полону

Зутріч зі звільненими морпіхами. Фото: Морська піхота

Командування Військово-Морських Сил ЗС України зустрілися з українськими морпіхами, які повернулися з російського полону. Бійцям передали подарунки.

Про це повідомили у Командуванні морської піхоти Військово-морські сили Збройних сил України.

Зазначимо, що наприкінці 2024 року відбувся обмін військовополоненими. Повернулось додому і дев'ятеро миколаївських морпіхів. Зараз військові проходять реабілітацію.

Зутріч зі звільненими морпіхами. Фото: Морська піхота Зутріч зі звільненими морпіхами. Фото: Морська піхота

На зустрічі обговорили питання надання необхідної медичної та психологічної допомоги для відновлення військових і їхньої реінтеграції в суспільство.

Також на заході морпіхам передали подарунки від миколаївської громади та командування ВМС. Як зазначив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, бригаді передали спеціальні рюкзаки, в яких є все необхідне на перший час.

Зутріч зі звільненими морпіхами. Фото: Морська піхота Зутріч зі звільненими морпіхами. Фото: Морська піхота

Нагадаємо, 30 грудня, Україна повернула 189 громадян додому після перебування в російському полоні. Під час цього обміну вдалось повернути 9 морських піхотинців миколаївської 36 бригади, які потрапили у полон обороняючи Маріуполь.

Загалом у 2024 році із російського полону вдалося повернути 1358 українців. Загалом відбулось 11 обмінів.