  • вівторок

    7 січня, 2025

  • 9.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 7 січня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 9.2° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Обговорили питання відновлення: військове командування зустрілося з миколаївськими морпіхами після звільнення з полону

Зутріч зі звільненими морпіхами. Фото: Морська піхотаЗутріч зі звільненими морпіхами. Фото: Морська піхота

Командування Військово-Морських Сил ЗС України зустрілися з українськими морпіхами, які повернулися з російського полону. Бійцям передали подарунки.

Про це повідомили у Командуванні морської піхоти Військово-морські сили Збройних сил України.

Зазначимо, що наприкінці 2024 року відбувся обмін військовополоненими. Повернулось додому і дев'ятеро миколаївських морпіхів. Зараз військові проходять реабілітацію.

Зутріч зі звільненими морпіхами. Фото: Морська піхотаЗутріч зі звільненими морпіхами. Фото: Морська піхота
Зутріч зі звільненими морпіхами. Фото: Морська піхотаЗутріч зі звільненими морпіхами. Фото: Морська піхота

На зустрічі обговорили питання надання необхідної медичної та психологічної допомоги для відновлення військових і їхньої реінтеграції в суспільство.

Також на заході морпіхам передали подарунки від миколаївської громади та командування ВМС. Як зазначив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, бригаді передали спеціальні рюкзаки, в яких є все необхідне на перший час.

Зутріч зі звільненими морпіхами. Фото: Морська піхотаЗутріч зі звільненими морпіхами. Фото: Морська піхота
Зутріч зі звільненими морпіхами. Фото: Морська піхотаЗутріч зі звільненими морпіхами. Фото: Морська піхота

Нагадаємо, 30 грудня, Україна повернула 189 громадян додому після перебування в російському полоні. Під час цього обміну вдалось повернути 9 морських піхотинців миколаївської 36 бригади, які потрапили у полон обороняючи Маріуполь.

Загалом у 2024 році із російського полону вдалося повернути 1358 українців. Загалом відбулось 11 обмінів.

Останні новини про: Миколаївські морпіхи

«Вирвані мʼязи та численні травми», — на Миколаївщину повернули тіло військового, закатованого у полоні
Росіяни засудили дев’ятьох миколаївських морпіхів, які захищали Маріуполь
Миколаївські морпіхи показали, як знищують позиції росіян на Курщині
Реклама

Читайте також:

новини

Головний архітектор Миколаєва про ідею перетворити ДОФ на науковий центр для вирішення проблем водопостачання: «Усі водоканали зможуть збиратися»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві хочуть запустити тролейбуси до Ракетного Урочища та Матвіївки

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Військовий туризм»: Кім анонсував запуск нових маршрутів на Миколаївщині

Аліна Квітко
новини

В ОВА шукають ще одного партнера, що допоможе реалізовувати проєкти на Миколаївщині: «Першочергово це Америка»

Юлія Бойченко
новини

64% школярів навчаються очно або змішано у Миколаївській області — Кім хоче збільшити цей показник

Юлія Бойченко

Останні новини про: Миколаївські морпіхи

Миколаївські морпіхи показали, як знищують позиції росіян на Курщині
Росіяни засудили дев’ятьох миколаївських морпіхів, які захищали Маріуполь
«Вирвані мʼязи та численні травми», — на Миколаївщину повернули тіло військового, закатованого у полоні

Обстріли Миколаївщини: пошкоджено будинки та лінію електропередач, ППО збила два безпілотника

Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Екоінспекція не оцінила реконструкцію клумби за мільйон та оштрафувала підрядника в Миколаєві