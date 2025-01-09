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У Херсонській обладміністрації оновили штатний розпис та додали нові посади

Херсонська ОВА. Фото Олександра Корнякова, Херсонська ОВА. Фото Олександра Корнякова, «Вгору»

У Херсонській обласній військовій адміністрації затвердили нову структуру та штатний розпис.

Відповідне розпорядження голови херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна опубліковане на офіційному сайті.

У документі зазначається, що чисельність працівників зменшать на 4 одиниці. Зі штату зникнуть посади:

  • Радника патронатної служби Херсонської ОВА.
  • Заступника начальника відділу з питань зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної технічної допомоги в Управлінні «Офіс інвестицій та розвитку експорту».
  • Провідного консультанта відділу цифрового забезпечення Управління інформаційних технологій.
  • Головного спеціаліста сектору туризму Департаменту розвитку економіки.

Крім того, у Департаменті розвитку сільського господарства та зрошення скоротять одну посаду, та ще одну в Департаменті захисту довкілля та природних ресурсів.

Таким чином шість посад скоротять. Однак цим же розпорядженням додано шість нових посад у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи, який тепер має 34 працівники.

Загальна гранична штатна чисельність працівників адміністрації складе 588 працівників.

Штатний розпис. Скриншот розпорядження голови ОВАШтатний розпис. Скриншот розпорядження голови ОВА
Штатний розпис. Скриншот розпорядження голови ОВАШтатний розпис. Скриншот розпорядження голови ОВА

Нагадаємо, що на Херсонщині планують виплачувати матеріальну допомогу молодим фахівцям, які повертаються працювати на деокуповану територію області.

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