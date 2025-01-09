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Опитування: українці майже не довіряють судам і прокурорам

Опитування. Фото: pixabayОпитування. Фото: pixabay

Опитування показало, що лише 12% українців довіряють судам і 9% — прокурорам.

Про це повідомили у Київському міжнародному інституті соціології (КМІС).

«Критично низькою лишається довіра судам і прокурорам. Лише 12% українців довіряють судам і лише 9% довіряють прокурорам. Не довіряють — відповідно, 63% і 67%. Порівняно з минулим роком ситуація не змінилася», — йдеться у повідомленні.

Вказується, що формально за останній рік рівень довіри судам і прокурорам істотно не погіршився, але інші дані показують, що сприйняття ситуації із справедливістю стає більш гострою.

Так, у вересні 2023 року КМІС ставив запитання щодо сприйняття корупції і 59% відповіли, що «в Україні дійсно є спроби боротися з корупцією, є позитивні зрушення», а 36% відповіли, що «Україна є безнадійно корумпованою, позитивних змін немає».

У вересні 2024 року за новими даними соціологів уже 48% вірили, що в Україні є спроби боротьби з корупцією, а частка тих, хто скоріше згоден з безнадійною корумпованістю, зросла до 47%.

Уже в грудні 2023 року 55% українців вважали, що корупціонерів треба карати якомога швидше, навіть якщо це буде з порушенням законів.

Результати опитування. Інфографіка КМІС.Результати опитування. Інфографіка КМІС.

Довідково: Опитування 2-17 грудня 2024 року  проводили методом телефонних інтерв'ю у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія). Всього було опитано 985 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% — для показників, близьких до 10%, 1,8% — для показників, близьких до 5%.

Раніше повідомлялося, що 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

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