Кількість поранених унаслідок обстрілу Запоріжжя зросла до 123

Росія обстріляла Запоріжжя 8 січня. Фото: Запорізька ОВА

Кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Запоріжжя зросла до 123 людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що 66 людей досі ушпиталені, з них 11 — у тяжкому стані. Ще 50 постраждалих перебувають на амбулаторному лікуванні.

Федоров наголосив, що це наймасштабніший обстріл Запоріжжя із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, де зафіксовано таку велика кількість постраждалих одночасно.

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За його словами, удар ворога стався в годину пік, коли жителі поверталися з роботи. Обстріл знищив дві маршрутки, там загинули пасажири, а у трамваї, що їхав повз місце обстрілу, загинули дві людини.

Удар по Запоріжжю 8 січня: що відомо

У середу, 8 січня, російські війська обстріляли промислову інфраструктуру Запоріжжя. Спочатку було відомо про шість поранених через удар росіян.

Два російські КАБи влучили у проїжджу частину, пошкодили громадський транспорт і автомобілі.

Згодом стало відомо, що внаслідок російської атаки 13 людей загинуло, ще 18 — поранені. Росіяни поцілили у житлові забудови.

На ранок 9 січня кількість постраждалих людей у результаті ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю зросла до 113 людей, загинули 13 мешканців.