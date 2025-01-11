На Херсонщині оцифровують держархів: частина документів доступна онлайн

Херсонський обласний архів. Документи, які не чіпали російські військові. 9 грудня 2022 р. Фото: Суспільне Херсон

Упродовж п'яти років Державний архів Херсонської області відцифрував лише 2% документів. Але навіть це дозволило зберегти важливі дані фонду в умовах окупації. Наразі, деякі документи вже у вільному доступі.

Як повідомили в Херсонській ОВА, найбільш запитів надходить на відцифровані документи, які пов’язані з генеалогією, Голодомором, Голокостом та боротьбою за незалежність України у 1918-1921 роках.

«Коли Херсонщина зазнала окупації, наш архів також був окупований та частково розграбований, але завдяки програмі оцифрування наших архівних фондів нам вдалося зберегти значну частину викрадених фондів у цифрі», — розповіла директорка обласного Держархіву Ірина Лопушинська.

Наразі архів зосередився на оцифруванні документів органів виконавчої влади, які допомагають громадянам відновити права на майно та землю, втрачені через війну. Також архів має власний сайт, де працівники публікують цифрові копії документів.

«Все у вільному доступі, абсолютно безкоштовно, не за що платити не потрібно. Водяних знаків в нас немає і все можна завантажувати для дослідження власного родоводу або наукових потреб», — зазначила архівістка.

У електронному збереженні документів архіву також допомагають міжнародні партнери. Торік заклад підписав угоду з міжнародною корпорацією «Family Search», яка надала сучасне обладнання для пришвидшення процесу.

Нагадаємо, що у Києві завершили оцифрування всієї бази документів з архіву БТІ, що дозволить зробити ці дані мобільними та захистити їх від рейдерських атак.

