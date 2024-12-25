У Києві оцифрували архів БТІ для захисту від рейдерів

У Києві оцифрували архіви БТІ для захисту від шахраїв і рейдерів. Фото: Погляд

У Києві завершено оцифрування всієї бази документів з архіву бюро технічної інвентаризації (БТІ), що дозволить зробити ці дані мобільними та захистити їх від рейдерських атак.

Про це повідомляється на офіційному порталі Київської міської державної адміністрації.

Директор департаменту комунальної власності міста Києва Андрій Гудзь зазначив, що завдяки оцифруванню вдалося відновити та зберегти документи, які перебували у критичному стані.

— Оцифрування документів – це важливий крок для збереження архіву, можливість зробити його мобільним і невразливим. Важливо, що нам вдалося врятувати та відновити ті документи, які перебували у вкрай поганому стані. Відтепер загроза їх втрати минула, і вони будуть доступні стільки, скільки потрібно. Крім того, за досвідом 2022 року, саме цифровізація архівів є гарантією від втрати внаслідок військових дій. Тоді Харків, Чернігів, Маріуполь, Гостомель внаслідок російської агресії втратили велику кількість архівних документів, що не підлягають відновленню. Тобто тепер структурам чи громадянам буде так само важко відновити свої будівлі, якщо на них втрачена документація, – зауважив Андрій Гудзь.

Завдяки цьому, архіви тепер захищені від знищення внаслідок бойових дій та шахрайських схем, коли підроблені документи використовуються для крадіжки нерухомості.

— Збереження документації на нерухоме майно Києва є пріоритетом. Оригінали цих документів існують лише в одному екземплярі, тому їх оцифрування — це гарантія їх безпеки та недопущення втрат, — наголосив Андрій Гудзь.