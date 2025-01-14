Асистентку фармацевта на Одещині підозрюють у крадіжці грошей з каси аптек

Жительку Одещини підозрюють у крадіжці грошей з каси аптек, фото: Нацполіція

30-річну жительку Одеського району, підозрюють у привласненні грошей з каси аптек. За три дні вона забрала 42 тисячі гривень. За це їй загрожує вісім років ув’язнення.

Як повідомили у Нацполіції Одеської області, у листопаді минулого року до них звернулися власниці двох аптек, що розташовані в Приморському районі міста, із заявою про зникнення чималої суми грошей.

Правоохоронці встановили, що до події причетна асистентка фармацевта, яка працювала в обох закладах та забирала з кас від 10 до 12 тисяч гривень, фіксуючи видачу грошей як службову.

Своєї причетності до привласнення грошей вона заперечувати не стала, її звільнили.

Жінці повідомили про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує жінці — вісім років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше у Харкові чоловік на вулиці зірвав із жінки золоту прикрасу та намагався втекти, однак його затримав небайдужий перехожий. Грабіжник визнав вину лише частково, бо вважає, що «не довів злочин до кінця». Його засудили на 9 років тюрми.