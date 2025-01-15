За рік в Одесі капітально відремонтували три пошкоджених обстрілами багатоповерхівки
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- Альона Коханчук
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16:00, 15 січня, 2025
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Минулого року в Одесі капітально відремонтувати три багатоквартирних будинки, пошкоджених під час російських обстрілів. Ще у трьох будинках ремонти завершуються.
Про це «Укрінформу» повідомили в Одеській міській раді.
Капітально відремонтовані будинки знаходяться за адресами:
- вулиця Висоцького, 10 — ремонт обійшовся у 1,3 мільйона гривень;
- вулиця Середня, 24/3 — витрачено 488 тисяч гривень;
- вулиця Середня, 24/5 — ремонт коштував 781 тисячу гривень.
Ремонти мають невдовзі завершити у будинках по вулиці Канатна, 1а, по провулку Аполона Скальковського, 8 та на вулиці Академіка Заболотного, 54.
Також за адресою Військовий узвіз, 18 виконали протиаварійні та консерваційні роботи вартістю 3,6 мільйона гривень. Окрім цього, розпочато масштабне відновлення багатоповерхівки на вулиці Середня, 24/4. На цей проєкт виділено 32,7 мільйона гривень.
Загалом у 2024 році в Одесі уклали договори з підрядниками для капітального ремонту ще 7 багатоповерхових будинків.
За інформацією міськради, у 2024 році від російських атак в Одесі пошкоджено: 469 приватних і 250 багатоквартирних будинків. Відновлення житла залишається одним із пріоритетів міста.
Нагадаємо, що в Одесі через порушення скасували договір на ремонт будинку, пошкодженого внаслідок атак російських військ. Понад 45 мільйонів гривень хотіли заплати будівельній компанії, яка не має кваліфікованих працівників та матеріально-технічної бази для проведення робіт.
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