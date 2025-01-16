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В Одесі помітили рідкісну ілюзію Фата Моргана: кораблі «зависли» над Чорним морем

В Одесі в Чорному морі, помітили рідкісне оптичне явище під назвою Фата Моргана, яке створило ілюзію паріння суден над водою. Це аномалія в атмосфері, коли між собою збігаються одразу кілька міражів.

Відео, яким поділилися очевидці, опублікували місцеві Telegram-канали.

На ролику видно кораблі, які начебто підвішені в повітрі над горизонтом. При цьому складному оптичному феномені стають видні об’єкти над горизонтом, які давно пішли за цю лінію.

Фата Моргана виникає через те, що промені світла згинаються, коли вони проходять через шари повітря з різною температурою у крутій термічній інверсії, де утворився атмосферний канал. Свою назву це явище отримало на честь чарівниці — персонажа артурівських легенд Феї Моргани.

Рідке оптичне явище Фата Моргана в Одесі, скрин з відеоРідке оптичне явище Фата Моргана в Одесі, скрин з відео Одесса INFO
Рідке оптичне явище Фата Моргана в Одесі, скрин з відеоРідке оптичне явище Фата Моргана в Одесі, скрин з відео Одесса INFO

Нагадаємо, нещодавно українці у різних містах спостерігали ще одне рідкісне явище, яскраво рожеве небо. Фахівці повідомили, що це північне сяйво «Аврора». Причиною цього була буря, що виникла на Сонці. За певних умов та великої потужності викиду це сяйво сягнуло й України.

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