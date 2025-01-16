Жителя Одещини підозрюють в організації втечі призовників за кордон

Затримання жителя Одещини за підозрою в організації втечі чоловіків з України, фото: Нацполіція Одещини

В Одеській області затримали 24-річного жителя Подільського району, який перебував на умовному терміні за незаконну вирубку лісу. Тепер його підозрюють в організації каналу втечі чоловіків з України.

Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі, повідомили у поліції Одеській області.

За даними слідства, чоловік у змові з невстановленою особою підшукав в одному з месенджерів одесита призовного віку, який хотів покинути країну, і запропонував йому втекти з України в обхід пунктів пропуску за вісім тисяч доларів.

Він зустрівся з клієнтом в Одесі, після чого привіз його до себе додому в один з населених пунктів Балтської отг. Чоловік проінструктував клієнта щодо нюансів подальшої втечі та пообіцяв надати чоботи, плащ та інші речі, необхідні для подолання болотистого маршруту до Молдови. У разі зустрічі з прикордонниками клієнт мав казати, що приїхав на риболовлю, зазначають у поліції.

Перед відправленням у дорогу клієнт заплатив провіднику вісім тисяч доларів, після чого його затримали та повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу, йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нещодавно молдовські прикордонники викрили мережу, яка організовувала нелегальне переправлення чоловіків з України за кордон. Схема діяла понад рік.