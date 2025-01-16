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У тролейбусному депо «Миколаївелектротрансу» встановили нову мийку

Нова мийка у тролейбусному депо «Миколаївелектротранс». Фото: Миколаївська міська радаНова мийка у тролейбусному депо «Миколаївелектротранс». Фото: Миколаївська міська рада

У тролейбусному депо комунального підприємства «Миколаївелектротранс» завершили монтаж нової мийки. Тепер зовнішню мийку проводять за допомогою спеціального обладнання, що суттєво покращує результат прибирання та економить час.

Про це повідомляє пресслужба «Миколаївелектротрансу» 16 січня.

Директор підприємства Юрій Сметана розповів, що раніше зовнішня мийка транспорту проводили вручну, тому, враховуючи кількість рухомого складу, яка щоденно виходить на маршрути Миколаєва цього було недостатньо.

«У нас дійсно була проблема, що ззовні транспорт був недостатньо чистим — особливо цю проблему було помітно під час опадів та вологої погоди. Зараз такої проблеми вже не буде, адже у нас з'явилась можливість максимально автоматизувати цей процес», — говорить Юрій Сметана.

Крім цього, працівники підприємства проводять вологе прибирання салону та доглядають за м'якою обшивкою сидінь. Кожного дня, при поверненні до парку, в тролейбусах підмітають підлогу, протирають сидіння, підлокітники та вікна, а також миють підлогу.

Нова мийка у тролейбусному депо «Миколаївелектротранс». Фото: Миколаївська міська радаНова мийка у тролейбусному депо «Миколаївелектротранс». Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, у мікрорайон Миколаєва — Матвіївку запустили тестовий тролейбусний маршрут. Туди їздитиме чотири одиниці електротранспорту.

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