Через технічні роботи деякі послуги в «Дії» тимчасово не працюватимуть
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- Альона Коханчук
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9:07, 18 січня, 2025
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У застосунку «Дія» до 08:00 20 січня тимчасово не працюватимуть деякі послуги через технічні роботи на серверах Мін’юсту.
Як вказано на сторінці застосунку в Telegram, «Дія» не зберігає дані, а лише відображає їх з електронних реєстрів та систем. Через це деякі послуги не доступні під час технічних робіт.
«Від сьогодні до 8:00 понеділка в «Дії» будуть недоступні послуги, пов’язані з реєстрами ДРАЦС та ЄДР. Ідуть на технічну перерву, щоб повернутися з гарними новинами», — йдеться в повідомленні.
У застосунку тимчасово не працюватимуть:
- Реєстрація ФОП, Дія.QR
- Бронювання працівників
- Актові записи
- Зимова підтримка (діти)
- Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
- Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною
- Допомога при усиновленні дитини
- Допомога на дитину одинокій матері або батьку
- Актові записи про зміну імені
- Актові записи про народження
- Актові записи про шлюб
- Актові записи про розлучення
- Свідоцтва про народження
- Витяг про місце проживання дитини
- Заява про субсидію
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України 14 січня ухвалив рішення дозволити підприємствам із оновленим статусом критично важливих перебронювати працівників через портал «Дія» без 72-годинної паузи. Нові правила діятимуть із 22 січня до 1 березня.
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