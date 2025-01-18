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Через технічні роботи деякі послуги в «Дії» тимчасово не працюватимуть

У «Дії» не працюватимуть деякі послуги. Фото: У «Дії» не працюватимуть деякі послуги. Фото: "Дія"

У застосунку «Дія» до 08:00 20 січня тимчасово не працюватимуть деякі послуги через технічні роботи на серверах Мін’юсту.

Як вказано на сторінці застосунку в Telegram, «Дія» не зберігає дані, а лише відображає їх з електронних реєстрів та систем. Через це деякі послуги не доступні під час технічних робіт.

«Від сьогодні до 8:00 понеділка в «Дії» будуть недоступні послуги, пов’язані з реєстрами ДРАЦС та ЄДР. Ідуть на технічну перерву, щоб повернутися з гарними новинами», — йдеться в повідомленні.

У застосунку тимчасово не працюватимуть:

  • Реєстрація ФОП, Дія.QR
  • Бронювання працівників
  • Актові записи
  • Зимова підтримка (діти)
  • Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
  • Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною
  • Допомога при усиновленні дитини
  • Допомога на дитину одинокій матері або батьку
  • Актові записи про зміну імені
  • Актові записи про народження
  • Актові записи про шлюб
  • Актові записи про розлучення
  • Свідоцтва про народження
  • Витяг про місце проживання дитини
  • Заява про субсидію

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України 14 січня ухвалив рішення дозволити підприємствам із оновленим статусом критично важливих перебронювати працівників через портал «Дія» без 72-годинної паузи. Нові правила діятимуть із 22 січня до 1 березня.

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