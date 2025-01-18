Через технічні роботи деякі послуги в «Дії» тимчасово не працюватимуть

У «Дії» не працюватимуть деякі послуги. Фото: "Дія"

У застосунку «Дія» до 08:00 20 січня тимчасово не працюватимуть деякі послуги через технічні роботи на серверах Мін’юсту.

Як вказано на сторінці застосунку в Telegram, «Дія» не зберігає дані, а лише відображає їх з електронних реєстрів та систем. Через це деякі послуги не доступні під час технічних робіт.

«Від сьогодні до 8:00 понеділка в «Дії» будуть недоступні послуги, пов’язані з реєстрами ДРАЦС та ЄДР. Ідуть на технічну перерву, щоб повернутися з гарними новинами», — йдеться в повідомленні.

У застосунку тимчасово не працюватимуть:

Реєстрація ФОП, Дія.QR

Бронювання працівників

Актові записи

Зимова підтримка (діти)

Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною

Допомога при усиновленні дитини

Допомога на дитину одинокій матері або батьку

Актові записи про зміну імені

Актові записи про народження

Актові записи про шлюб

Актові записи про розлучення

Свідоцтва про народження

Витяг про місце проживання дитини

Заява про субсидію

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України 14 січня ухвалив рішення дозволити підприємствам із оновленим статусом критично важливих перебронювати працівників через портал «Дія» без 72-годинної паузи. Нові правила діятимуть із 22 січня до 1 березня.