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Одеські комунальники демонтують назву міста Южне

Знак за в’їзді у місто. Фото: Південний округЗнак за в’їзді у місто. Фото: Південний округ

У вівторок, 21 січня, на в'їзді до міста Южне демонтовано вивіску з його назвою.

Про це повідомляють ряд Telegram-каналів.

Комунальники почали демонтаж знаку зі старою назвою населеного пункту «Южне». Найближчим часом напис замінять на нову офіційну назву — «Південне», затверджену в межах дерусифікації.

Демонтаж назви. Фото з Telegram-каналуДемонтаж назви. Фото з Telegram-каналу

Нагадаємо, що 9 жовтня 2024 року Верховна Рада підтримала перейменування міста Южне Одеської області на Південне.

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