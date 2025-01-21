Одеські комунальники демонтують назву міста Южне
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- Альона Коханчук
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13:15, 21 січня, 2025
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У вівторок, 21 січня, на в'їзді до міста Южне демонтовано вивіску з його назвою.
Про це повідомляють ряд Telegram-каналів.
Комунальники почали демонтаж знаку зі старою назвою населеного пункту «Южне». Найближчим часом напис замінять на нову офіційну назву — «Південне», затверджену в межах дерусифікації.
Нагадаємо, що 9 жовтня 2024 року Верховна Рада підтримала перейменування міста Южне Одеської області на Південне.
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