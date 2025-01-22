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Одесит намагався переправити за кордон трьох чоловіків: їх затримали

Прикордонники затримали жителя Одеси за незаконну переправу чоловіків, фото: ДПСУПрикордонники затримали жителя Одеси за незаконну переправу чоловіків, фото: ДПСУ

У Роздільнянському районі Одеської області затримали 48-річного жителя Одеси за підозрою у переправленні через кордон трьох чоловіків призовного віку.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

За даними правоохоронців, одесит організовував переправлення мешканців Київської та Вінницької областей через придністровський сегмент кордону між Україною та Молдовою. Він знаходив клієнтів через онлайн-месенджери, де обговорював деталі незаконної «подорожі».

За свої послуги чоловік запросив по 7 тисяч доларів із кожного, а передоплату у розмірі 2,5 тисяч доларів отримав на криптогаманець. Учасники домовленості мали зустрітися в одному з прикордонних сіл, звідки планували пішки перетнути кордон. Однак їх усіх затримали прикордонники.

Організатору повідомили про підозру за статею 332 КК України («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»). Суд обрав йому запобіжний захід — нічний домашній арешт.

Щодо трьох чоловіків призовного віку, які намагалися втекти, складено адміністративні протоколи за частиною 2 статті 204-1 КУпАП («Незаконний перетин кордону»). Їхні справи передано до суду.

Раніше прикордонники затримали групу киян, які вдягли камуфляж та намагалися потрапити до молдовського Придністров'я. Чоловікам загрожує штраф або адміністративний арешт.

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