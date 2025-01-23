Корея передала Миколаївщині три сучасні самоскиди та вантажний фургон
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- Даріна Мельничук
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17:05, 23 січня, 2025
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Миколаївщина отримала три самоскиди та вантажний фургон від компанія Hyundai Corporation за підтримки Посольства Республіки Кореї в Україні.
Про це повідомляє начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Зазначається, що самоскиди отримали Коблівська громада, Вознесенська громада та Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб», а вантажний фургон отримала Первомайська селищна громада.
«Дякую партнерам за допомогу, ми продовжимо спільну співпрацю», — додав Віталій Кім.
Нагадаємо, Одеса отримала від Японії десять автоцистерн та вантажівку. Техніку використовуватимуть не тільки в самому місті, а й у разі потреби для допомоги Миколаєву.
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