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Корея передала Миколаївщині три сучасні самоскиди та вантажний фургон

Миколаївщина отримала три сучасні самоскиди та вантажний фургон від Кореї. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала три сучасні самоскиди та вантажний фургон від Кореї. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївщина отримала три самоскиди та вантажний фургон від компанія Hyundai Corporation за підтримки Посольства Республіки Кореї в Україні. 

Про це повідомляє начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зазначається, що самоскиди отримали Коблівська громада, Вознесенська громада та Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб», а вантажний фургон отримала Первомайська селищна громада.

«Дякую партнерам за допомогу, ми продовжимо спільну співпрацю», — додав Віталій Кім.

Миколаївщина отримала три сучасні самоскиди та вантажний фургон від Кореї. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала три сучасні самоскиди та вантажний фургон від Кореї. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина отримала три сучасні самоскиди та вантажний фургон від Кореї. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала три сучасні самоскиди та вантажний фургон від Кореї. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина отримала три сучасні самоскиди та вантажний фургон від Кореї. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала три сучасні самоскиди та вантажний фургон від Кореї. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина отримала три сучасні самоскиди та вантажний фургон від Кореї. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала три сучасні самоскиди та вантажний фургон від Кореї. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина отримала три сучасні самоскиди та вантажний фургон від Кореї. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала три сучасні самоскиди та вантажний фургон від Кореї. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина отримала три сучасні самоскиди та вантажний фургон від Кореї. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала три сучасні самоскиди та вантажний фургон від Кореї. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, Одеса отримала від Японії десять автоцистерн та вантажівку. Техніку використовуватимуть не тільки в самому місті, а й у разі потреби для допомоги Миколаєву.

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