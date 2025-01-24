В Україні заборонили сайти з піратськими фільмами

Пара дивиться телевізор. Ілюстративне фото: getty images

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення внесла 86 сайтів до переліку заборонених сервісів держави-агресора.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Відтак, у переліку з'явилися Baskino — 33 вебсайти, Filmix — 13, HD Rezka — 40.

Зазначається, що наразі до переліку сервісів держави-агресора вже внесли 27 медіасервісів.

«Відповідні рішення ухвалено у зв’язку із виявленими новими вебсайтами, за допомогою яких сервіси після обмеження і далі наявні у вільному доступі для користувачів з України», — зазначено в повідомленні.

Про внесення відповідних змін Нацрада поінформує Національну комісію, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. Вона має довести до відома постачальників електронних комунікаційних послуг про обмеження доступу до виявлених сайтів.

Раніше повідомлялось, що Нацрада з питань телебачення та радіомовлення внесла 16 сайтів до переліку заборонених сервісів держави-агресора.