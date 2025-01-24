В Україні заборонили сайти з піратськими фільмами
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- Світлана Іванченко
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15:43, 24 січня, 2025
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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення внесла 86 сайтів до переліку заборонених сервісів держави-агресора.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Відтак, у переліку з'явилися Baskino — 33 вебсайти, Filmix — 13, HD Rezka — 40.
Зазначається, що наразі до переліку сервісів держави-агресора вже внесли 27 медіасервісів.
«Відповідні рішення ухвалено у зв’язку із виявленими новими вебсайтами, за допомогою яких сервіси після обмеження і далі наявні у вільному доступі для користувачів з України», — зазначено в повідомленні.
Про внесення відповідних змін Нацрада поінформує Національну комісію, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. Вона має довести до відома постачальників електронних комунікаційних послуг про обмеження доступу до виявлених сайтів.
Раніше повідомлялось, що Нацрада з питань телебачення та радіомовлення внесла 16 сайтів до переліку заборонених сервісів держави-агресора.
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