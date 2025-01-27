В Одесі судитимуть посадовця і шістьох медиків, обвинувачених у розкраданні понад ₴4 млн

В Одесі судитимуть керівника і підлеглих за розкрадання бюджетних коштів, фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі керівника підстанції екстреної медичної допомоги та шістьох його підлеглих обвинувачують у розкраданні бюджетних коштів.

Справу передали до суду, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, з листопада 2019 року до лютого 2024 року посадовець разом із підлеглими організував схему заволодіння грошима, які були призначені для виплати зарплат працівникам.

Медики вносили неправдиву інформацію до табелів робочого часу, зазначаючи, що працівники виконували свою роботу, хоча їх фактично не було на зміні. Нараховану зарплату за цих «працівників» учасники схеми розподіляли між собою, зазначають правоохоронці.

В Одесі судитимуть керівника і підлеглих за розкрадання бюджетних коштів, фото: Одеська обласна прокуратура В Одесі судитимуть керівника і підлеглих за розкрадання бюджетних коштів, фото: Одеська обласна прокуратура В Одесі судитимуть керівника і підлеглих за розкрадання бюджетних коштів, фото: Одеська обласна прокуратура

У результаті цієї махінації вони завдали бюджету збитків на суму понад 4,2 мільйона гривень.

Обвинувачених судитимуть за статтями Кримінального кодексу України про підробку документів і розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах.

В Одесі судитимуть керівника і підлеглих за розкрадання бюджетних коштів, фото: Одеська обласна прокуратура В Одесі судитимуть керівника і підлеглих за розкрадання бюджетних коштів, фото: Одеська обласна прокуратура В Одесі судитимуть керівника і підлеглих за розкрадання бюджетних коштів, фото: Одеська обласна прокуратура

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у Херсоні правоохоронці підозрюють ексдиректорку школи у розтраті понад 2,4 мільйонів гривень бюджетних коштів. Тепер їй загрожує до 12 років тюрми.