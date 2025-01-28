На Миколаївщині рятувальники допомогли травмованому чоловіку, літній жінці та доставили хворих до лікарні

Рятувальники разом з волонтерами Червоного Хреста допомагають медикам шпиталізували жінку у Миколаєві, фото: ДСНС

Минулої доби рятувальники Миколаївщини тричі надавали допомогу місцевим жителям у різних ситуаціях.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У селі Березанка рятувальники допомогли перенести чоловіка з переломом ноги з другого поверху багатоквартирного будинку до карети швидкої допомоги. Для цього використовували спеціальні гнучкі ноші. Постраждалого доставили до лікарні.

У Миколаєві ввечері рятувальники допомогли літній жінці 1928 року народження, яка впала у квартирі й не могла самостійно піднятися. До служби 101 звернувся її син. Рятувальники підняли жінку та поклали її на ліжко. Вона не потребувала подальшої медичної допомоги.

Того ж вечора до рятувальників звернулася бригада швидкої допомоги з проханням допомогти транспортувати жінку із надмірною вагою. У Миколаєві рятувальники разом із волонтерами Червоного Хреста та співробітниками ДСНС спустили жінку 1955 року народження з четвертого поверху багатоповерхівки до карети швидкої допомоги. Її доставили до лікарні.

Рятувальники Миколаївщини допомагали місцевим жителям у різних ситуаціях, фото: ДСНС Рятувальники Миколаївщини допомагали місцевим жителям у різних ситуаціях, фото: ДСНС Рятувальники Миколаївщини допомагали місцевим жителям у різних ситуаціях, фото: ДСНС

Нагадаємо, що нещодавно рятувальники Миколаївщини тричі залучалися до надання допомоги місцевим жителям у різних надзвичайних ситуаціях. Вони допомагали медикам, визволяли дитину, яка застрягла між стіною та батареєю та рятували жінку з ями.