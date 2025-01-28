  • вівторок

    28 січня, 2025

  • 8.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 січня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 8.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині рятувальники допомогли травмованому чоловіку, літній жінці та доставили хворих до лікарні

Рятувальники Миколаївщини допомагали місцевим жителям у різних ситуаціях, фото: ДСНСРятувальники разом з волонтерами Червоного Хреста допомагають медикам шпиталізували жінку у Миколаєві, фото: ДСНС

Минулої доби рятувальники Миколаївщини тричі надавали допомогу місцевим жителям у різних ситуаціях.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. 

У селі Березанка рятувальники допомогли перенести чоловіка з переломом ноги з другого поверху багатоквартирного будинку до карети швидкої допомоги. Для цього використовували спеціальні гнучкі ноші. Постраждалого доставили до лікарні.

У Миколаєві ввечері рятувальники допомогли літній жінці 1928 року народження, яка впала у квартирі й не могла самостійно піднятися. До служби 101 звернувся її син. Рятувальники підняли жінку та поклали її на ліжко. Вона не потребувала подальшої медичної допомоги.

Того ж вечора до рятувальників звернулася бригада швидкої допомоги з проханням допомогти транспортувати жінку із надмірною вагою. У Миколаєві рятувальники разом із волонтерами Червоного Хреста та співробітниками ДСНС спустили жінку 1955 року народження з четвертого поверху багатоповерхівки до карети швидкої допомоги. Її доставили до лікарні.

Рятувальники Миколаївщини допомагали місцевим жителям у різних ситуаціях, фото: ДСНСРятувальники Миколаївщини допомагали місцевим жителям у різних ситуаціях, фото: ДСНС
Рятувальники Миколаївщини допомагали місцевим жителям у різних ситуаціях, фото: ДСНСРятувальники Миколаївщини допомагали місцевим жителям у різних ситуаціях, фото: ДСНС
Рятувальники Миколаївщини допомагали місцевим жителям у різних ситуаціях, фото: ДСНСРятувальники Миколаївщини допомагали місцевим жителям у різних ситуаціях, фото: ДСНС

Нагадаємо, що нещодавно рятувальники Миколаївщини тричі залучалися до надання допомоги місцевим жителям у різних надзвичайних ситуаціях. Вони допомагали медикам, визволяли дитину, яка застрягла між стіною та батареєю та рятували жінку з ями.

Останні новини про: ДСНС

На Дніпропетровщині врятували 135 шахтарів, заблокованих під землею через аварію
У Баштанці через коротке замикання загорівся житловий будинок: пожежники врятували з вогню чоловіка
Минулої доби миколаївські надзвичайники допомагали медикам, визволяли дитину та рятували жінку з ями
Реклама

Читайте також:

новини

Щоб адаптувати Миколаївщину до змін клімату, потрібно 7 років витрачати по ₴1 млрд, — брифінг ОВА

Юлія Бойченко
новини

Миколаїв може перевести школи на дистанційне навчання через масові «мінування»

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві хочуть надати міському антикорупційному департаменту право проводити внутрішні аудити

Аліна Квітко
новини

Управління екології ОВА хоче отримати від КП «Парки» цілісний проєкт Флотського бульвару, а не «якісь клаптики»

Юлія Бойченко
новини

«Відходять від швидких проєктів», — Данія збирається щороку виділяти Миколаївщині €75 млн

Юлія Бойченко

Останні новини про: ДСНС

Минулої доби миколаївські надзвичайники допомагали медикам, визволяли дитину та рятували жінку з ями
У Баштанці через коротке замикання загорівся житловий будинок: пожежники врятували з вогню чоловіка
На Дніпропетровщині врятували 135 шахтарів, заблокованих під землею через аварію

Росія атакувала Миколаївщину FPV-дронами: постраждали будинки

Миколаїв може перевести школи на дистанційне навчання через масові «мінування»

2 години тому

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Даріна Мельничук

Головне сьогодні