Продавала пальне за зниженими цінами: в Одесі затримали підозрювану у шахрайстві

В Одесі затримали жінку, яку підозрюють у шахрайстві, фото: Нацполіція

В Одесі затримали 23-річну містянку, яка розміщувала на різних сайтах оголошення про продаж талонів на бензин та дизель від 20 до 40 літрів, яких вона насправді не мала.

Жінка встигла продати неіснуючого пального майже на 32 тисячі гривень, повідомили у Нацполіції Одеської області.

За даними правоохоронців, з покупцями «продавчиня» зустрічалася біля автозаправок у Приморському районі міста. Видаючи себе за операторку АЗС, вона брала в людей гроші, по 44 гривні за літр, казала, що зараз принесе талони, і зникала.

У такий спосіб протягом тижня вона ошукала п’ятьох людей на загальну суму 31 780 гривень. Потерпілі звернулися до поліції, жінку затримали.

Стосовно неї відкрили кримінальне провадження за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно (частина 1 та 2 статті 190 КК України). Їй загрожує до трьох років тюрми.

Нагадаємо, що у поліції попереджають миколаївців про шахрайство з орендою квартир. Основна умова шахрайської схеми — вимога передоплати.