У Миколаєві шахраї виманюють гроші за фейкову оренду квартир: поліція
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- Марія Хаміцевич
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18:43, 27 січня, 2025
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У поліції застерігають миколаївців про шахрайство з орендою квартир. Основна умова шахрайської схеми — вимога передоплати.
Як розповіли у Нацполіції Миколаївської області, до них 25 січня звернулася 25-річна мешканка обласного центру, яку ошукали шахраї. Жінка повідомила, що знайшла оголошення про оренду квартири на одній із онлайн-платформ та перерахувала шість тисяч гривень завдатку, але після цього зв’язок із «орендодавцем» обірвався.
Ще однією жертвою подібної афери став 21-річний мешканець Миколаєва, який також вніс шість тисяч гривень передоплати за нібито можливість орендувати житло.
За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.
Також раніше у поліції наголошували миколаївцям, що для того щоб не стати жертвами аферистів, не можна передавати стороннім особам свої особисті дані та вводити у різноманітних анкетах і на підозрілих сайтах.
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