В Одесі відновили ще один будинок, пошкоджений ворожими обстрілами

Відновлений будинок в Одесі. Скриншот з відео

В Одесі на Канатній відновили житловий будинок, пошкоджений через обстріли російських військ 20 липня 2023 року.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Замовником робіт виступив муніципальний Департамент міського господарства.

«На об’єкті виконали роботи з відновлення покрівлі, фасаду, стелі, зміцнення віконних отворів, а також встановлення системи блискавкозахисту», — розповів заступник директора Департаменту міського господарства Артем Захаров.

Відновлений будинок в Одесі. Скриншот з відео

Раніше повідомлялося, що у Пересипському районі Одеси завершили відновлення житлового будинку, який постраждав унаслідок російських атак. Вартість робіт склала 2,9 мільйона гривень.