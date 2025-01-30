В Одесі відновили ще один будинок, пошкоджений ворожими обстрілами
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- Альона Коханчук
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16:33, 30 січня, 2025
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В Одесі на Канатній відновили житловий будинок, пошкоджений через обстріли російських військ 20 липня 2023 року.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Замовником робіт виступив муніципальний Департамент міського господарства.
«На об’єкті виконали роботи з відновлення покрівлі, фасаду, стелі, зміцнення віконних отворів, а також встановлення системи блискавкозахисту», — розповів заступник директора Департаменту міського господарства Артем Захаров.
Раніше повідомлялося, що у Пересипському районі Одеси завершили відновлення житлового будинку, який постраждав унаслідок російських атак. Вартість робіт склала 2,9 мільйона гривень.
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