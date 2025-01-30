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В Одесі відновили ще один будинок, пошкоджений ворожими обстрілами

Відновлений будинок в Одесі. Скриншот з відеоВідновлений будинок в Одесі. Скриншот з відео

В Одесі на Канатній відновили житловий будинок, пошкоджений через обстріли російських військ 20 липня 2023 року. 

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Замовником робіт виступив муніципальний Департамент міського господарства.

«На об’єкті виконали роботи з відновлення покрівлі, фасаду, стелі, зміцнення віконних отворів, а також встановлення системи блискавкозахисту», — розповів заступник директора Департаменту міського господарства Артем Захаров.

Відновлений будинок в Одесі. Скриншот з відеоВідновлений будинок в Одесі. Скриншот з відео

Раніше повідомлялося, що у Пересипському районі Одеси завершили відновлення житлового будинку, який постраждав унаслідок російських атак. Вартість робіт склала 2,9 мільйона гривень.

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