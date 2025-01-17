Майже ₴3 млн: в Одесі відновили будинок, пошкоджений під час російських атак
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- Світлана Іванченко
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15:17, 17 січня, 2025
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У Пересипському районі Одеси завершили відновлення житлового будинку, який постраждав унаслідок російських атак. Вартість робіт склала 2,9 мільйона гривень.
За інфрмацією Одеської міської ради, будинок розташований у провулку Зої Пасічної (пров. Аполона Скальковського) та зазнав значних ушкоджень у липні 2023 року.
За словами фахівців, фасадна частина будівлі була зруйнована на 90%, а покрівля — на 40%.
«Згідно з проєктом, виконано роботи з заміни покрівлі, відновлення фасаду, теплопункту, змонтовано водостічну систему. Роботи виконано в терміни», — підкреслив заступник директора Департаменту міського господарства Артем Захаров.
У міськраді нагадали, що кошти на ремонт цього будинку, як і низки інших об’єктів, були виділені під час позачергової сесії у січні 2024 року. Тоді депутати погодили спрямування майже 90 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків атак по місту.
Раніше повідомлялось, що минулого року в Одесі капітально відремонтувати три багатоквартирних будинки, пошкоджених під час російських обстрілів.
Нагадаємо, що в Одесі через порушення скасували договір на ремонт будинку, пошкодженого внаслідок атак російських військ. Понад 45 мільйонів гривень хотіли заплати будівельній компанії, яка не має кваліфікованих працівників та матеріально-технічної бази для проведення робіт.