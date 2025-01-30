На Миколаївщині судитимуть чоловіка за вимагання грошей

Жителя Вознесенська, що на Миколаївщині, судитимуть за вимагання грошей та погрозах вбивства.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, під час обміну автомобілями один чоловік передав іншому машину з підробленим техпаспортом. Через кілька місяців поліція зупинила нового власника й виявила фальшиві документи. Попередній власник пообіцяв допомогти розібратися, але замість цього почав вимагати 1000 доларів.

Коли після перевірки машину повернули, її забрав колишній власник і погодився віддати тільки після отримання 500 доларів. Пізніше він продовжив погрожувати й вимагати ще стільки ж, зазначили у Нацполіції Миколаївської області.

У вересні 2024 року його затримали під час отримання грошей. Йому загрожує від 7 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

На Миколаївщині судитимуть жителя Вознесенська за вимагання грошей, фото: Нацполіція На Миколаївщині судитимуть жителя Вознесенська за вимагання грошей, фото: Нацполіція

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі затримали 31-річного командира військової частини. Його підозрюють у вимаганні та отриманні понад 400 тисяч гривень від своїх підлеглих із їхніх бойових виплат.