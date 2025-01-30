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В Одесі запрацюють адаптивні клуби для ветеранів

Ветерани Одеси. Фото: Одеська міська радаВетерани Одеси. Фото: Одеська міська рада

В Одесі з 1 лютого запрацюють вісім адаптивних клубів у межах проєкту «Активні парки – Нестримні».

Як повідомили в Одеській міській раді, нові осередки створені для фізичного та психологічного відновлення ветеранів війни, їхніх рідних та людей з інвалідністю.

Крім того, ці категорії громадян можуть безкоштовно долучитися до тренувань у біговому клубі Одеси. Пробіжки відбуваються на Трасі здоров’я, а тренування проводить багаторазова чемпіонка та призерка України з напівмарафону, учасниця чемпіонатів світу та Європи на дистанції 1,5 кілометрів Тетяна Бєловол.

У мерії нагадали, що у місті діє клуб скандинавської ходьби, який популяризує здоровий спосіб життя та рухову активність серед одеситів.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що цьогоріч в області планують розширювати базові послуги для підтримки ветеранів.

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