В Одесі витратять майже ₴7 млн на ремонт вольєрів для безпритульних тварин

В Одесіпланують капітільно відремонтувати вольєри для безпритульних тварин. Архівне фото «МикВісті»

В Одесі цього року планують капітільно відремонтувати вольєри для безпритульних тварин на комунальному підприємстві «Муніципальний Центр Екологічної Безпеки».

Як повідомили під час засідання постійної комісії міської ради з питань надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, екології та цифрової трансформації, на роботи передбачено 6 мільйонів 850 тисяч гривень.

Зазначається, що у 2024 році розробили проєктну документацію щодо капітального ремонту вольєрів. Кошти витратять виключно на ремонт та облаштування вольєрів, а також на закупівлю необхідного обладнання. В цю суму не входить ремонт адміністративних приміщень або кабінетів керівництва.

Нагадаємо, що у грудні минулого року в мерії Одеси розбиралися, чому в місцевому зоопарку за дивних обставин помирають тварини.