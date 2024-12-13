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«Може, самогубство?», — в мерії Одеси розбиралися, чому в зоопарку померла білка

В мерії Одеси розбиралися, чому в зоопарку померла білка, фото: ShutterstockВ мерії Одеси розбиралися, чому в зоопарку померла білка, фото: Shutterstock

В мерії Одеси розбиралися, чому в місцевому зоопарку за дивних обставин помирають тварини.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції засідання сесії Одеської міської ради 4 грудня, пишуть «МикВісті».

Депутати запросили на сесію директора Одеського зоопарку Ігоря Белякова, щоб він пояснив,  для чого звіринець купує нових тварин і чому померли вже ті, що живуть у звіринці.

Він розповів, що наразі в зоопарку мешкають близько 250 видів, тобто орієнтовно 1600 тварин. Основною причиною смерті цих звірів, каже Ігор Беляков, є фізіологічна старість.

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— Буває таке, що тварини помирають. Основна причина — фізіологічна старість, тому що дуже часто в зоопарках тварини переживають свій природний вік і живуть довше ніж у природних умовах. У нашому зоопарку немає проблем із годуванням тварин. З кормами все гаразд. Добре працює ветеринарна служба. Догляд гідний, – наголосив він.

Після цього депутатка міської ради Анастасія Большедворова зазначила, що робила запити щодо актів смерті тварин і вони не вказують на фізіологічну старість. 

— Три риби померли від здуття живота. Насправді вони не можуть померти від вздуття – це симптом хвороби. Всі ці риби чи тварини коштують певні кошти. Риби монодактілі померли від старості – 9 штук за один день. Дуже дивна історія. Чи ара зеленокрила, жако папуга померли від інфекції легень внаслідок вибухів, хоча на той момент навіть війни не було. Білка померла від падіння. Як білка може померти від падіння? Це ваші офіційні акти, – заявила Анастасія Большедворова.

Мер Одеси Геннадій Труханов жартома запитав, чи могла білка закінчити життя самогубством: «Може, самогубство?». Після цього у залі міськради пролунав гучний сміх.

Харчуванням тварин у зоопарку Миколаєва

Ще у вересні 2022 року Миколаївський зоопарк силами небайдужих збирав кошти на корм для тварин. Тоді вдалося зібрати близько 200 тисяч гривень.

Водночас з початком повномасштабної війни українці почати купувати квитки до зоопарку онлайн, щоб фінансово підтримати заклад. Тоді місто знаходилося під постійними обстрілами й люди не могли відвідувати зоопарк.

Через рік, у квітні 2023 року, директор зоопарку Володимир Топчий повідомив, що заклад має значне недофінансування і потреба у грошах на їжу для тварин закрита менш ніж на 50%.

Вже у жовтні 2024 року комунальна установа «Миколаївський зоопарк» оголосила чотири тендери на постачання корму для тварин протягом 2025 року на 8 мільйонів гривень. 

А міська рада додатково виділила зоопарку з 2,5 мільйона гривень на закупівлю кормів для тварин.

При цьому у зоопарку планують побудувати три вольєри та відремонтувати скляну покрівлю «Острову звірів». Наразі вже розроблені відповідні проєкти і триває пошук донорів, які б профінансували ці роботи.

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