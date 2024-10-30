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Миколаївському зоопарку виділили з бюджету міста ₴2,5 млн на корми для тварин

Миколаївський зоопарк, фото «МикВісті»Миколаївський зоопарк, фото «МикВісті»

Миколаївському зоопарку додатково виділили з міського бюджету 2,5 мільйона гривень на закупівлю кормів для тварин.

Про це йдеться у рішенні міської ради про перерозподіл видатків бюджету Миколаєва на 2024 рік, яке депутати ухвалили під час засідання онлайн-сесії 30 жовтня, пишуть «МикВісті». За проголосувало 30 з 31 депутата, лише один утримався. 

Ці кошти зняли з придбання окремої будівлі для комунального підприємства «Миколаївпастранс», уточнив голова бюджетної комісії, депутат міськради від партії «Пропозиція» Федір Панченко.

Харчуванням тварин у зоопарку Миколаєва

Ще у вересні 2022 року Миколаївський зоопарк силами небайдужих збирав кошти на корм для тварин. Тоді вдалося зібрати близько 200 тисяч гривень.

Водночас з початком повномасштабної війни українці почати купувати квитки до зоопарку онлайн, щоб фінансово підтримати заклад. Тоді місто знаходилося під постійними обстрілами й люди не могли відвідувати зоопарк.

Через рік, у квітні 2023 року, директор зоопарку Володимир Топчий повідомив, що заклад має значне недофінансування і потреба у грошах на їжу для тварин закрита менш ніж на 50%.

Вже у жовтні 2024 року комунальна установа «Миколаївський зоопарк» оголосила чотири тендери на постачання корму для тварин протягом 2025 року на 8 мільйонів гривень.

При цьому у зоопарку планують побудувати три вольєри та відремонтувати скляну покрівлю «Острову звірів». Наразі вже розроблені відповідні проєкти і триває пошук донорів, які б профінансували ці роботи.

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